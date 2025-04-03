России предрекли изменение отношений со странами НАТО

Политолог Ордуханян: Отношения России со странами НАТО могут улучшиться

Отношения России и некоторых стран НАТО, таких как Италия, Испания, Венгрия, Словакия и ряд других могут заметно улучшиться ввиду изменения риторики новой администрации США, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Рафаэль Ордуханян.

«Говорить о странах НАТО как о неком обобщении неуместно. Так же, как неуместно говорить о странах Евросоюза. Существуют отдельные государства-члены этих союзов, при этом разъединенные разными интересами, — сказал политолог. — Ждать ли в скором времени улучшения отношений с Францией, Германией, Польшей? Нет. Но есть другие страны НАТО: Венгрия, Италия, Испания, Словакия и ряд других, для которых изменение риторики США — повод перейти к здравому смыслу».

Как заметил Ордуханян, многие страны сегодня понимают выгоды экономического сотрудничества с Россией, и приход нового президента США Дональда Трампа, настроенного на диалог с Москвой, дает им эту возможность.

«Те же Венгрия и Словакия проводят не пророссийскую или антиевропейскую политику, а политику в интересах своего народа. Потому что они понимают выгоды торговли с Россией. И, как только появляются подобные бреши, нам необходимо их заполнять. Не пророссийской повесткой, а просто здравым смыслом. И дипломатия сегодня должна строиться не на блоковом сознании. Необходимо выстраивать отношения с каждой отдельной страной», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что дипломаты стран НАТО задались вопросом о том, нужно ли им увеличивать оборонные расходы, после изменения подхода Трампа и других американских официальных лиц к России. В частности, обращают внимание на то, что Россия не представляет угрозы для Запада.