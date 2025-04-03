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14:48, 3 апреля 2025Экономика

Названы самые подорожавшие ингредиенты для приготовления кулича

Доцент Лебединская: Продукты для домашнего кулича подорожали почти на 21 процент
Кирилл Луцюк

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В 2025 году в России на 20,9 процента подорожали ингредиенты, необходимые для приготовления домашнего кулича. Об этом заявил доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Ее процитировало издание Life.ru.

Тем, кто захочет приготовить это пасхальное лакомство, придется заплатить 803 рубля. Сильнее прочих продуктов подорожали соль и сливочное масло. Их цена выросла на 23 и 38,5 процента соответственно. Стоимость дрожжей поднялась на 23 процента, а муки — на 7,1 процента. Для сахара и молока подорожание составило 5,1 и 3,19 процента.

Килограмм цукатов вырос в цене почти на 6,6 процента, а орехов — на 9,1 процента.

Что касается цен в регионах, то, как объяснила Лебединская, в Центральном федеральном округе траты на приготовление кулича выросли на 17,6 процента, в Северо-Западном — на 25,1 процента, а в Южном федеральном округе — на 21,4 процента. Говоря о Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах (ПФО) Лебединская отметила, что там скачок стоимости оценивается в 22 процента.

Экономист подчеркнула, что дешевле всего кулич обойдется в ПФО, а дороже всего — на Дальнем Востоке.

В начале мая 2024 года средняя стоимость продуктов для приготовления основных блюд пасхального стола, включая куличи и крашеные яйца, составила около 443 рублей.

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