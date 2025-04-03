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06:30, 4 апреля 2025Спорт

Названы семь упражнений для рельефного пресса без походов в спортзал

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom  

Журналисты Men Today назвали семь упражнений, которые помогут создать рельефный пресс без походов в спортзал. Материал доступен на сайте издания.

Среди упражнений упомянуты подъем таза с выпрямленными ногами, подъем прямых ног, обратные скручивания, планка с прыжками, ножницы, русские скручивания и велосипед. Уточняется, что каждое упражнение нужно делать в три подхода по тридцать секунд.

Фитнес-эксперт Ирина Ротач уточнила, что для того, что увидеть результат, сначала нужно избавиться от лишнего жира. «Сделать это можно только с помощью правильного питания, а именно — дефицита калорий», — отметила она.

Ранее Ротач назвала лучшую тренировку для подготовки фигуры к лету. Она рекомендовала выполнять планку с приведением коленей, упражнения скалолаз и берпи, бег на месте, приседания с махами, выпады с прыжками, отжимания, а также джампинг джек.

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