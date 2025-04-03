В Коммунистической партии Китая произошла неординарная перестановка

SCMP: Члены ЦК КПК впервые в истории Китая поменялись должностями

Власти КНР провели неординарную рокировку в Центральном комитете Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) — входящие в него Ли Ганьцзе и Ши Тайфэн поменялись должностями. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

«По данным официальных СМИ и опубликованному в среду заявлению, в котором указаны новые должности, Ли Ганьцзе стал главой Департамента работы единого фронта, а Ши Тайфэн — новым начальником Организационного департамента», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что Департамент работы единого фронта выполнял функции контроля малых партий Китая, а также взаимодействие с диаспорой, в том числе для продвижения интересов на Тайване. Данная перестановка стала прецедентом для политической истории Китая, где члены ЦК никогда не менялись должностями и их положение менялось только по итогам съездов КПК, которые проходят раз в пять лет. Следующий планируется в 2027 году.

27 января агентство Bloomberg писало, что новые назначения на руководящие должности председателя КНР Си Цзиньпина могут говорить о подготовке преемника, которым, скорее всего, может стать чиновник из поколения людей, родившихся в 1970-е годы. В частности, порядка одной пятой управляющих должностей в Китае будет обновлено в этом году и заменено новым поколением. Предполагается, что к 2030-м годам им будет уже больше 60 лет, когда большинство государственных служащих достигают пика карьеры, что может говорить о поиске преемника из их числа.