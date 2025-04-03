Новый скандал вокруг советника Трампа коснулся Украины

Politico: Уолтц создавал в Signal чаты для работы по Украине, Газе и Китаю

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц создавал чаты для работы по Украине, сектору Газа и Китаю в мессенджере Signal, с которым связана скандальная утечка переписки Белого дома. Об этом пишет Politico.

«Команда Уолтца создала не менее 20 групповых чатов Signal для координации официальной работы по таким вопросам, как Украина, Китай и сектор Газа, и неоднократно обсуждала конфиденциальную информацию», — утверждается в публикации.

По данным издания, обсуждение этих тем в мессенджере стало причиной нового скандала. В частности, конгрессмены от Демократической партии США «пришли в ярость» и намерены привлечь к ответственности администрацию американского лидера. Кроме того, эксперты обеспокоились тем, что использование руководством США Signal и Gmail для рабочих переписок может нарушать федеральные законы о хранении записей.

24 марта The Atlantic опубликовал эксклюзивную статью главного редактора Джеффри Голдберга, в которой раскрывалось содержание переговоров высших должностных лиц США о возможной атаке на йеменских хуситов. По словам журналиста, 11 марта он получил запрос на подключение к закрытой группе в мессенджере Signal.

Уолтц взял на себя ответственность за произошедшее, сообщив, что журналист попал в чат под чужим номером телефона.