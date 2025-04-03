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17:37, 3 апреля 2025Мир

Оценены последствия выхода США из НАТО

WP: НАТО потребуется от пяти лет, чтобы восстановиться после выхода США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: TT News Agency / Fredrik Sandberg / Reuters

НАТо потребуется пять или более лет, чтобы восстановить боевой потенциал в Европе после возможного выхода США из альянса. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает газета The Washington post (WP).

«Потребуется по меньшей мере от пяти до десяти лет и много денег, чтобы восполнить передовой потенциал США», — указывает издание.

Собеседники WP также отмечают, что европейские страны избегают прямо декларировать планы об увеличении своего вклада в обороноспособность НАТО из опасений, что это лишь ускорит выход из блока Соединенных Штатов.

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«Домашняя работа ведется в ряде стран. Когда мы сделаем это, мы посмотрим, сможем ли мы убедить других попытаться придать этому форму вместе с США», — рассказал источник.

Ранее глава Госдепартамента Марко Рубио сообщил, что США останутся членом НАТО. Он подчеркнул, что деятельность страны в рамках работы альянса остается такой же активной.

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