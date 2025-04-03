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00:34, 3 апреля 2025Из жизни

Порнозвезда рассказала о чувствах после секса со 101 мужчиной за восемь часов

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @lilyphillip_s

Порнозвезда Лили Филлипс, переспавшая со 101 мужчиной за восемь часов, считает, что плохо подготовилась к такому секс-марафону. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам Филлипс, до этого она занималась сексом с 37 мужчинами за день и верила, что выдержит и сотню. «Но это оказалось настолько дольше, чем я думала, и настолько утомительнее», — призналась она. По ее мнению, ей следовало лучше подготовиться.

Филлипс уверяет, что ее слезы в конце дня были связаны с усталостью. «Люди считают, что это меня травмировало, что меня использовали или принуждали, а это совершенно не так, — говорит она. — Но в итоге все, конечно, будут думать по-своему, и их не переубедить».

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Ранее сообщалось, что первоначально Филлипс планировала, что будет заниматься сексом с каждым из участников марафона по пять минут. Однако вскоре она начала выбиваться из графика, и время «свиданий» пришлось сократить до двух минут.

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