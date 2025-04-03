Появилось фото воронки с двумя бронетранспортерами M113 ВСУ

Воронку с двумя бронетранспортерами M113 ВСУ запечатлели на фото

Появилась фотография воронки после взрыва российской авиабомбы, где расположились два бронетранспортера M113 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее публикует Telegram-канал Mash.

На опубликованной фотографии видно два бронеавтомобиля, прислонившиеся друг к другу в воронке от взрыва.

«В одну такую компактно помещаются два американских БТР M113. Наши бойцы с Покровского направления рассказали, что экипажи ВСУ по очереди провалились в яму, а потом сбежали», — пишет канал.

Ранее появилось видео взрыва ФАБ-3000 в белгородском приграничье. На опубликованных кадрах видно падение бомбы и мощный взрыв, от которого во все стороны расходится ударная волна.