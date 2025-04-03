При обрушении шахты погиб один человек

СК: При обрушении шахты в Североуральске Свердловской области погиб шахтер

В результате обвала породы на шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске Свердловской области погиб шахтер. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по региону в Telegram-канале.

Уточняется, что в результате обвала горной породы пострадал горнорабочий очистного забоя 1995 года рождения. От полученных повреждений мужчина скончался. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Обрушение шахты произошло вечером 2 апреля на отметке 1010 метров. На месте происшествия работали 22 сотрудника МЧС и пять единиц техники.