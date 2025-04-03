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14:58, 3 апреля 2025Силовые структуры

Приговор погубившей в пожаре двух человек российской пары оставили в силе

Свердловский суд оставил в силе приговор супругам Мельковым за убийство
Варвара Митина (редактор)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В Свердловской области Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор супругам Вере и Ивану Мельковым, погубившим в пожаре двух человек. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Пара хотела обжаловать приговор Свердловского областного суда, но безуспешно. Таким образом он вступил в силу.

Вере Мельковой назначено наказание в виде 13 лет колонии общего режима, ее супругу — 18 лет колонии строгого режима. Их признали виновными по статье 105 УК РФ. С каждого из осужденных также взыскали по 500 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

По версии следствия, в июле 2021 года осужденные принесли в дом, в котором проживал брат Ивана, автомобильную покрышку и подожгли ее. В результате произошел пожар, который унес жизни двух человек, в том числе родственника Ивана Мелькова.

Ранее в Чувашии возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя за подстрекательство к совершению тройной расправы.

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