Раскрыт способ заметить надвигающееся слабоумие

Геронтолог Трофимова: Тест с часами помогает обнаружить признаки слабоумия

Геронтолог Светлана Трофимова назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» способ, помогающий заметить надвигающееся слабоумие. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Трофимова рассказала, что обнаружить первые признаки слабоумия поможет простой тест. Человек должен нарисовать циферблат часов и указать на нем определенное время, например, 13:45. По этому рисунку можно определить состояние мозга человека, заверила врач.

Геронтолог объяснила, что при проверке теста важно обратить внимание на то, чтобы сами часы были ровными, часовая стрелка была меньше минутной, цифры были написаны внутри циферблата, а время было указано правильно. «Если у пациента имеются несколько каких-либо таких ошибок, то, конечно, это уже свидетельствует о том, что имеются какие-то нейродегенеративные изменения», — констатировала Трофимова.

Ранее офтальмолог Михаил Коновалов назвал количество чашек чая в день, которое способно защитить от деменции. По его словам, для профилактики слабоумия следует пить три чашки ежедневно.