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06:53, 3 апреля 2025Мир

В США указали на главный сюрприз пошлин Трампа на импорт машин

Reuters: Под 25-процентные пошлины США на импорт запчастей попали компьютеры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Главным сюрпризом указа президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на ввоз машин и автозапчастей стало его распространение на весь компьютерный импорт страны. На это указало агентство Reuters.

Отмечается, что документ затрагивает продукцию почти на 600 миллиардов долларов. При этом перечень включает четырехзначный тарифный код, охватывающий все компьютеры, включая портативные и настольные, а также дисководы. По данным издания, в 2024 году объем импорта этой категории составил 138,5 миллиардов долларов.

Ранее Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин в размере 25 процентов на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей.

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