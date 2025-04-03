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12:51, 3 апреля 2025Россия

Россияне угрожали сломать ноги женщине-кондуктору из-за внешности и неправильных слов

Пьяные петербуржцы угрожали сломать ноги кондуктору в автобусе из-за внешности
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Пьяные жители Санкт-Петербурга угрожали сломать ноги кондуктору в автобусе в Приморском районе из-за внешности и неправильного употребления слов. Действия россиян попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном ролике двое мужчин в грубой форме разговаривают с кондуктором. При этом пассажиры распивают пиво из бутылок. Один из дебоширов, смеясь, замечает, что молотком расправился бы с женщиной. Сотрудница, несмотря на подобные выпады, продолжала вежливо общаться с мужчинами.

Как утверждает «Mash на Мойке», кондуктор пожаловалась на недостойное поведение пассажиров оператору по телефону. Когда мужчины поняли, что их могут наказать, то поспешили покинуть автобус.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах водитель автобуса высадил девочку без билета, мужчину задержали.

ЖЗЛ
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