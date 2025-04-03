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11:08, 3 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин под видом полицейского на моноколесе хотел пугать электросамокатчиков и попался

В Уфе задержали мужчину в костюме полицейского, рассекающего на моноколесе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Уфе инспекторы ГАИ задержали 28-летнего местного жителя, который надел костюм полицейского и в нем рассекал на моноколесе, чтобы пугать электросамокатчиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, на него составили протоколы о незаконном ношении формы и нарушении правил дорожного движения (ПДД). Задержанный рассказал, что все подростки сразу переставали кататься вдвоем, когда видели его.

Ранее сообщалось, что в Сочи задержан ранее судимый 30-летний местный житель, который под видом полицейского вымогал деньги у мужчины. Задержанный подошел к прохожему, представился сотрудником ОВД и обвинил его в распространении наркотиков, а затем стал вымогать деньги за то, чтобы якобы не привлекать гражданина к ответственности. Отмечается, что при этом злоумышленник не был одет в форму и не показал удостоверение. Сам потерпевший не имел никакого отношения к торговле запрещенными веществами.

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