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15:07, 3 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин получил шпионское задание от спецслужб Украины и попался ФСБ

В Крыму 31-летний россиянин получил срок за шпионаж в пользу Украины
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Республики Крым»

В республике Крым задержанному ФСБ 31-летнему жителю Ялты дали 5 лет и 25 суток колонии за сотрудничество на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины. Об этом в четверг, 3 апреля, сообщает Верховный суд республики.

Как установил суд, с июля 2023 года по март 2024 года мужчина вышел на связь и вступил в сговор с представителями спецслужб Украины, предложив свои услуги. Вскоре ему поступило шпионское задание — делать фото, видеосъемку, зарисовку мест дислокации российских вооруженных сил в пригороде Ялты. Также украинцев интересовало местоположение военных кораблей в Черном море.

Отснятый материал осужденный отправлял куратору через чат-бот, пока его действия не пресекли сотрудники ФСБ.

Ранее житель Заполярья, вышедший на связь с украинским вооруженным формированием, получил 13 лет заключения за госизмену.

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