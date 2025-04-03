Россиянин получил шпионское задание от спецслужб Украины и попался ФСБ

В Крыму 31-летний россиянин получил срок за шпионаж в пользу Украины

В республике Крым задержанному ФСБ 31-летнему жителю Ялты дали 5 лет и 25 суток колонии за сотрудничество на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины. Об этом в четверг, 3 апреля, сообщает Верховный суд республики.

Как установил суд, с июля 2023 года по март 2024 года мужчина вышел на связь и вступил в сговор с представителями спецслужб Украины, предложив свои услуги. Вскоре ему поступило шпионское задание — делать фото, видеосъемку, зарисовку мест дислокации российских вооруженных сил в пригороде Ялты. Также украинцев интересовало местоположение военных кораблей в Черном море.

Отснятый материал осужденный отправлял куратору через чат-бот, пока его действия не пресекли сотрудники ФСБ.

Ранее житель Заполярья, вышедший на связь с украинским вооруженным формированием, получил 13 лет заключения за госизмену.