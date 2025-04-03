Россиянин получил срок за подготовку опасной диверсии по заданию Украины

Житель Волгоградской области получил 14 лет за диверсию на железной дороге

В Волгоградской области 23-летнему россиянину дали 14 лет строгого режима за государственную измену и диверсию. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Волгоградского областного суда.

Как установил суд, с конца мая по 17 июня 2024 года осужденный Станислав Ильчук по собственной инициативе вышел через интернет на связь со спецслужбами Украины и предложил свои услуги. Вскоре по заданию куратора ему поручили осуществить опасную диверсию на российской железной дороге.

Молодому человеку поручили сломать металлический шкаф стационарного путевого рельсосмазывателя. Сломав ломом ящик, он облил содержимое керосином и поджег. Свою акцию для отчета перед куратором Ильчук снял на телефон.

В ходе судебного заседания Ильчук признал вину.

Ранее суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Перми, который отправил денежный перевод Вооруженным силам Украины.