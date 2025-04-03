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15:01, 3 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин получил срок за подготовку опасной диверсии по заданию Украины

Житель Волгоградской области получил 14 лет за диверсию на железной дороге
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Волгоградской области 23-летнему россиянину дали 14 лет строгого режима за государственную измену и диверсию. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Волгоградского областного суда.

Как установил суд, с конца мая по 17 июня 2024 года осужденный Станислав Ильчук по собственной инициативе вышел через интернет на связь со спецслужбами Украины и предложил свои услуги. Вскоре по заданию куратора ему поручили осуществить опасную диверсию на российской железной дороге.

Молодому человеку поручили сломать металлический шкаф стационарного путевого рельсосмазывателя. Сломав ломом ящик, он облил содержимое керосином и поджег. Свою акцию для отчета перед куратором Ильчук снял на телефон.

В ходе судебного заседания Ильчук признал вину.

Ранее суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Перми, который отправил денежный перевод Вооруженным силам Украины.

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