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07:30, 4 апреля 2025Путешествия

Россиянка побывала в Армении и раскрыла цены на продукты в стране

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Artem Avetisyan / Shutterstock / Fotodom

Российская блогерша побывала в Армении и раскрыла цены на продукты в стране. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что посетила два крупных ереванских сетевых супермаркета, Parma и Yerevan City, чтобы посмотреть, какие товары там продаются. Девушка заявила, что выбор там более чем достойный.

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«Первое, что бросается в глаза, — "санкционка", — добавила она. — На полках полно хамона, французских сыров и итальянских деликатесов. Но, что интересно, в отличие от Казахстана, где на полках преобладают импортные товары, в Армении много местной продукции».

По словам россиянки, килограмм говядины в местном магазине стоит примерно 1,5 тысячи рублей, телятины — 1,6 тысячи рублей, куриного филе — около 780 рублей.

Тем временем 0,75 литра молока стоит 203 рубля, 250 граммов творога — 217 рублей, 400 граммов сметаны — 151 рубль, а 200 граммов сливочного масла — 326 рублей. Десяток яиц может стоить от 180 до 600 рублей в зависимости от производителя.

Ранее турист побывал в Белоруссии и сравнил цены в местном супермаркете с российскими. Мужчина зашел в сетевой магазин в городе Жлобин в 200 километрах от границы с Россией. По его словам, в большинстве случаев стоимость продуктов была сопоставима с российской.

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