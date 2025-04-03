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14:16, 3 апреля 2025Россия

Российские подростки сбежали из реабилитационного центра

В Краснодарском крае трое подростков сбежали из реабилитационного центра
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Павловском районе Краснодарского края трое подростков сбежали из реабилитационного центра. Компания также выкрала ключи от автомобиля у воспитателя. Об этом стало известно Telegram-каналу Kub Mash.

Среди беглецов оказались юноши 16 и 15 лет, а также 13-летняя девочка. Несовершеннолетние скрылись на машине в неизвестном направлении.

Сотрудники российской полиции и волонтеры начали их поиски.

До этого сообщалось, что в Железногорске Курской области девятилетняя девочка пропала по пути домой от живущей в соседнем подъезде подруги. Спустя время школьницу нашли живой.

ЖЗЛ
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