Российские подростки сбежали из реабилитационного центра

В Краснодарском крае трое подростков сбежали из реабилитационного центра

В Павловском районе Краснодарского края трое подростков сбежали из реабилитационного центра. Компания также выкрала ключи от автомобиля у воспитателя. Об этом стало известно Telegram-каналу Kub Mash.

Среди беглецов оказались юноши 16 и 15 лет, а также 13-летняя девочка. Несовершеннолетние скрылись на машине в неизвестном направлении.

Сотрудники российской полиции и волонтеры начали их поиски.

До этого сообщалось, что в Железногорске Курской области девятилетняя девочка пропала по пути домой от живущей в соседнем подъезде подруги. Спустя время школьницу нашли живой.