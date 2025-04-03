Марочко: Российские войска уничтожили укрепрайон ВСУ в Часовом Яре

Российские войска взяли и впоследствии уничтожили укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре.Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, уничтоженный опорный пункт находился на улице Чехова. Он добавил, что ВСУ удерживали его на протяжении длительного времени. Также он сообщил, что российские военные выбили украинские подразделения с позиций восточнее этого опорного пункта. Марочко заключил, что это позволило Армии России продвинуться и взять под контроль еще один укрепрайон.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) рассказали о контратаках ВСУ в Часовом Яре. Глава республики Денис Пушилин рассказал, что украинское командование перебрасывает резервы на данный участок, в составе которых среди штурмовиков также были замечены женщины.

До этого Пушилин рассказал, что российские войска начали вытеснять ВСУ из Часова Яра. По его словам, это одна из самых горячих точек на всей линии боевого соприкосновения.