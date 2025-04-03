Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет КХЛ — плей-офф|KHL Playoff. 5-й тур
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет КХЛ — плей-офф|KHL Playoff. 5-й тур
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия — Премьер-лига|30-й тур
17:25, 3 апреля 2025Спорт

Российским футбольным судьям поднимут зарплаты

РФС поднимет зарплаты судьям в РПЛ с 1 июля
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Laszlo66 / Shutterstock / Fotodom  

Российский футбольный союз (РФС) поднимет зарплаты судьям, работающим на матчах Российской-премьер-лиги (РПЛ). Об этом стало известно «Матч ТВ».

Уточняется, что соответствующий приказ подписан в марте, а индексация произойдет 1 июля. Главные арбитры вместо 200 тысяч рублей за матч будут получать 214 тысяч.

Зарплаты ассистентов главного судьи и видеоассистента поднимут со 100 до 107 тысяч за игру. Помощник видеоарбитра и инспектор матча будут получать вместо 50 тысяч 53,5 тысяч. Кроме того, повышение гонораров коснется и других лиг в российском футболе.

В мае прошлого года сообщалось, что на судейство матчей РПЛ в сезоне-2023/2024 потратили 129,4 миллиона рублей. В обслуживании встреч задействовали 41 арбитра (включая рефери на VAR и резервных), 45 ассистентов и 19 инспекторов.

    Обсудить
    Последние новости

    Названы зарплаты воевавших в Курской области иностранных наемников ВСУ. Суммы вознаграждения зависели от звания и гражданства

    Женщина не ела два года из-за необычного постковидного синдрома

    Курс евро к рублю резко вырос

    Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА из-за возможного снятия санкций с России

    Против отца оппозиционера Леонида Волкова возбудили дело за финансирование ФБК

    Президент еще одной страны приедет в Москву на празднование Дня Победы

    Пассажирка самолета разделась в аэропорту из-за конфликта с мужчиной и попала на видео

    Кубинец пырнул коллегу ножом на строительном объекте в Москве и оказался под стражей

    19-летняя невеста Лепса похвасталась сумкой за миллионы рублей

    В Москве таксист выставил счет матери бойца СВО на 19 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше