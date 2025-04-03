Российским футбольным судьям поднимут зарплаты

РФС поднимет зарплаты судьям в РПЛ с 1 июля

Российский футбольный союз (РФС) поднимет зарплаты судьям, работающим на матчах Российской-премьер-лиги (РПЛ). Об этом стало известно «Матч ТВ».

Уточняется, что соответствующий приказ подписан в марте, а индексация произойдет 1 июля. Главные арбитры вместо 200 тысяч рублей за матч будут получать 214 тысяч.

Зарплаты ассистентов главного судьи и видеоассистента поднимут со 100 до 107 тысяч за игру. Помощник видеоарбитра и инспектор матча будут получать вместо 50 тысяч 53,5 тысяч. Кроме того, повышение гонораров коснется и других лиг в российском футболе.

В мае прошлого года сообщалось, что на судейство матчей РПЛ в сезоне-2023/2024 потратили 129,4 миллиона рублей. В обслуживании встреч задействовали 41 арбитра (включая рефери на VAR и резервных), 45 ассистентов и 19 инспекторов.