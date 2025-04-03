Российский губернатор сообщил о семерых пострадавших от ударов ВСУ мирных жителях

Губернатор Гладков: В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали семь человек

В Белгородской области от ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали семь человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, двое человек остаются в больницах, пятерых врачи отпустили на домашнее лечение.

военный корреспондент Александр Коц выразил мнение, что ВСУ атакуют границу в Белгородской области для того, чтобы затормозить продвижение российских войск в Сумской области.

Ранее 3 апреля стало известно, что Российские войска вытесняют ВСУ из приграничных районов Курской области в сторону Сумской области. Под контролем украинских войск остается лишь узкий коридор вдоль государственной границы.

