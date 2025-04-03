В группировке «Север» рассказали о вытеснении ВСУ из Курской области

РИА Новости: Российские войска вытесняют ВСУ в сторону Сумской области

Российские войска вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) из приграничных районов Курской области в сторону Сумской области. Об этом РИА Новости рассказал источник в группировке «Север».

«Мы выбиваем противника с территории Курской области и продвигаемся дальше, к границе», — отметил он.

По словам собеседника агентства, остается лишь узкий коридор вдоль государственной границы.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение передислоцировать резервы после посещения подразделений украинской армии в Сумской области.

До этого военный блогер Юрий Подоляка заявил, что бойцы российских войск продвигаются в Сумской области в районе населенных пунктов Басовка и Владимировка.