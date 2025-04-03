Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:30, 3 апреля 2025Россия

В группировке «Север» рассказали о вытеснении ВСУ из Курской области

РИА Новости: Российские войска вытесняют ВСУ в сторону Сумской области
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Российские войска вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) из приграничных районов Курской области в сторону Сумской области. Об этом РИА Новости рассказал источник в группировке «Север».

«Мы выбиваем противника с территории Курской области и продвигаемся дальше, к границе», — отметил он.

По словам собеседника агентства, остается лишь узкий коридор вдоль государственной границы.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение передислоцировать резервы после посещения подразделений украинской армии в Сумской области.

До этого военный блогер Юрий Подоляка заявил, что бойцы российских войск продвигаются в Сумской области в районе населенных пунктов Басовка и Владимировка.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обложил пошлинами товары из 185 стран. Досталось даже пингвинам с необитаемых островов Херд и Макдональд, но не России

    В России назвали сроки полного освобождения Курской области от ВСУ

    Заключенный наркодилер соблазнил директора тюрьмы и вышел на свободу

    Израиль испытал антидроновый Typhoon с американской пушкой

    В группировке «Север» рассказали о вытеснении ВСУ из Курской области

    Умерла актриса Наталья Назарова

    НХЛ обновила дату рекорда Овечкина

    Жительница Курахово рассказала об охоте ВСУ на мирных жителей

    При обрушении шахты погиб один человек

    Фото советского телефона удивило иностранцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше