Российский военкор рассказал о военном ноу-хау вагнеровцев под Артемовском

Военкор Стешин: Коридоры из сеток над дорогами впервые начали вешать вагнеровцы

Коридоры из сеток над дорогами впервые начали вешать бойцы частной военной компании «Вагнер» под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом в интервью порталу «Украина.ру» рассказал российский военкор Дмитрий Стешин.

Эту технологию военный корреспондент назвал ноу-хау вагнеровцев.

«Такие коридоры из сеток (...) реально задерживают дроны. Хотя при мне в Бахмуте был случай, когда украинская "Баба-Яга" прямо у нас перед носом сбросила на дорогу противотанковую мину», — рассказал журналист.

Ранее стало известно о появлении нового отряда из бывших вагнеровцев в зоне спецоперации.