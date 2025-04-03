Сальдо рассказал о нарушении Киевом энергетического перемирия

Сальдо: Киев фактически не соблюдает энергетическое перемирие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически не соблюдают энергетическое перемирие, нанося удары по объектам в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Фактически противник уже не соблюдает перемирие. Только в Херсонской области киевские боевики обстреляли как минимум четыре объекта энергетики за время моратория», — рассказал чиновник.

Он добавил, что власти Украины, очевидно, не намерены соблюдать перемирие, а их оправдания об отсутствии письменных договоренностей и, следовательно, четкого регулирования звучат нелепо.

25 марта Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Договоренность будет действовать в течение 30 дней начиная с 18 марта 2025 года.