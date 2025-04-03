Шаляпин заявил о любви к государству и ежедневных новых романах

Прохор Шаляпин заявил, что мужчина может полюбить только любящую себя женщину

Певец Прохор Шаляпин заявил, что чувства к женщине у мужчины могут возникнуть только тогда, когда она сама ценит и любит себя. Его слова приводит издание 5-tv.ru

Шаляпин дал небольшое интервью журналистам во время вечеринки по случаю празднования дня рождения и годовщины свадьбы певицы Милены Дейнеги.

«Любить надо, как говорится, государство и самого себя. А вот если женщина себя любит, то можно и ее полюбить. У меня самого каждый день новый роман», — заявил Прохор, не сдерживая улыбку.

Также артист признался, что уже давно мечтает стать отцом и сейчас всерьез подумывает о детях. Впрочем, когда именно у него это получится, спрогнозировать не готов.

Ранее стало известно, что Шаляпин рассказал о попытках инопланетян пробиться в его защитный кокон.