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20:52, 3 апреля 2025Культура

Шаляпин заявил о любви к государству и ежедневных новых романах

Прохор Шаляпин заявил, что мужчина может полюбить только любящую себя женщину
Андрей Шеньшаков

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Певец Прохор Шаляпин заявил, что чувства к женщине у мужчины могут возникнуть только тогда, когда она сама ценит и любит себя. Его слова приводит издание 5-tv.ru

Шаляпин дал небольшое интервью журналистам во время вечеринки по случаю празднования дня рождения и годовщины свадьбы певицы Милены Дейнеги.

«Любить надо, как говорится, государство и самого себя. А вот если женщина себя любит, то можно и ее полюбить. У меня самого каждый день новый роман», — заявил Прохор, не сдерживая улыбку.

Также артист признался, что уже давно мечтает стать отцом и сейчас всерьез подумывает о детях. Впрочем, когда именно у него это получится, спрогнозировать не готов.

Ранее стало известно, что Шаляпин рассказал о попытках инопланетян пробиться в его защитный кокон.

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