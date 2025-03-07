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10:52, 7 марта 2025Культура

Шаляпин рассказал о попытках инопланетян пробиться в его защитный кокон

Певец Прохор Шаляпин сообщил, что к нему прилетали инопланетяне
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Певец Прохор Шаляпин заявил, что к нему прилетали представители внеземной цивилизации. Об этом он рассказал на подкасте «НеДудь».

«Каждый из нас находится в невидимом защитном коконе. Ко мне прилетали ночью и пытались пробиться в кокон», — сообщил артист. Контакт с «сущностями» почти состоялся, но инопланетянам не удалось пробиться сквозь защиту Шаляпина.

По словам Прохора, он не хотел общаться на эту тему, чтобы зрители не посчитали его сумасшедшим. «Есть те, кто в это не верит, скептики. Это все от мозга зависит», — объяснил исполнитель.

Ранее заслуженная артистка России Катя Лель заявила, что инопланетяне помогут людям в случае загрязнения Земли. До этого артистка сообщила, что работает над композицией, написанной на «галактическом» языке цивилизацией Хамилия.

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