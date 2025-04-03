Спикер Рады объяснил отказ Порошенко в выезде в США

Глава Рады Стефанчук отреагировал на обвинения в отказе Порошенко в визите в США

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объяснил, почему экс-президенту страны Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) отказали в выезде в США. Его цитирует «Украинская правда».

«Заявление на командировку поступило ко мне вчера вечером, с требованием в этот же день утром отправить депутата за границу», — рассказал Стефанчук. Он отметил, что было бы честнее, если бы его вдобавок попросили согласовать поездку телепортом.

Таким образом спикер прокомментировал обвинения возглавляемой Порошенко партии «Европейская солидарность», заявившей, что поездка политика была заблокирована властями Украины.