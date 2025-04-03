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09:36, 3 апреля 2025Мир

США и ЕС поспорят из-за Украины

Politico: Рубио встретится с главами МИД ЕС для обсуждения Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио встретится 3 апреля с министрами иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку Украины и будущее НАТО. Об этом сообщает Politico.

«Поскольку администрация [президента США Дональда] Трампа хочет склонить [президента России Владимира] Путина к согласию на прекращение огня, предлагая пряник, а не кнут, разблокирование замороженных активов и снятие санкций, включая санкции ЕС, скорее всего, будут на повестке дня», — заявила старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Майда Руге.

Отмечается, что Белый дом взял курс на пересмотр политики в отношении Украины, передав координацию военной помощи Великобритании и Германии и предлагая Москве послабления в обмен на прекращение боевых действий. При этом европейские лидеры настаивают на том, что санкции против России не могут быть отменены до полного завершения конфликта.

28 марта Рубио заявил, что сроки урегулирования украинского конфликта зависят сразу от нескольких факторов: позиции России и Украины, а также от европейских стран, поскольку введенные ими санкции влияют на сроки достижения мирного соглашения.

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