Стало известно о попытках ВСУ вклиниться в российскую оборону в Белгородской области

WarGonzo: ВСУ пытаются вклиниться в российскую оборону в Белгородской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются вклиниться в российскую оборону в Белгородской области. Об этих попытках стало известно из публикации проекта военкора Семена Пегова WarGonzo в Telegram.

Как сообщили авторы канала, добиться успеха ВСУ не могут.

«Продолжаются бои в районе Дмитровки и Поповки (...) Противник активно наносит удары по тыловым районам области», — резюмировали в WarGonzo.

Днем ранее, 2 апреля, военкор Александр Коц предположил, что ВСУ атакуют границу под Белгородом для того, чтобы затормозить продвижение российских войск в Сумской области.