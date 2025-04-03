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13:45, 3 апреля 2025Силовые структуры

Сыщики вышли на след загадочного похитителя крестов и барельефов с кладбища Петербурга

В Петербурге задержали мужчину, похитившего кресты и барельефы с кладбища
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали загадочного похитителя крестов и барельефов с Северного кладбища города. Об этом в четверг, 3 апреля, в своем Telegram-канале сообщает «Фонтанка».

По данным издания, им оказался 58-летний житель хостела на Минеральной улице. Полиция вышла на его след после пропажи бронзовых барельефов с могилы Героя Советского Союза Владимира Игнатьева. Также выяснилось, что злоумышленник причастен к краже крестов и барельефов с других захоронений. В комнате у подозреваемого нашли отмычки и болгарку, возможно, использовавшиеся для преступления.

Общий ущерб от действий преступника оценивается в 750 тысяч рублей.

О загадочных исчезновениях крестов и барельефов с петербургского Северного кладбища сообщалось 3 апреля. В настоящее время проводится ревизия. Устанавливаются мотивы преступника.

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