В «Дикси» отказались возвращать жительнице Подмосковья деньги за рыбу с червями

Жительница Подмосковья нашла личинки червей в копченой скумбрии из «Дикси»

Жительница Подмосковья нашла в копченой скумбрии из торговой сети «Дикси» личинки червей, однако служба поддержки отказалась возвращать ей деньги за товар. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

Женщина пояснила, что заказала рыбу марки «Скумбрия Главрыба» через приложение «Дикси-доставка» 1 апреля. Вскрыв и выкинув вакуумную упаковку, россиянка положила продукт в чистый стеклянный контейнер. «Когда стала есть на следующий день, решила вскрыть брюшко кусочка снизу, чтобы проверить, нет ли там паразитов — с рыбой всегда так делаю. Как оказалось, они там были, и не один, а во множественном количестве», — поделилась она, добавив, что речь идет о паразитах-анизакидах.

В качестве доказательства своих слов, собеседница издания предоставила видео, на котором видно, как она достает ножом из кусочка рыбы нескольких белых червей.

Клиентка «Дикси» также пожаловалась, что из-за выброшенной упаковки оператор чата поддержки отказал ей в возврате средств, закрыв обращение. Теперь покупательница намерена обратиться в Роспотребнадзор.

Ранее на полках «Дикси», «Магнита» и других магазинов нашли масло и творог с запрещенными веществами. По результатам проверки Россельхознадзора, фальсифицированной оказалась продукция 14 производителей.