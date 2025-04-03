В Германии рассказали об условиях начала войны в Европе

Историк Зенке Найтцель: Европа должна быть готова к эскалации конфликта

Страны Европы должны быть готовы к возможной эскалации конфликта. Об этом заявил немецкий военный историк из Потсдамского университета Зенке Найтцель, передает журнал Focus.

«Будет ли война, зависит от того, как поведет себя НАТО, каковы будут действия [президента США Дональда] Трампа и европейских стран, а также от перспектив мира на Украине, каким бы он ни был», — сказал историк.

2 апреля сообщалось, что европейские государства начали готовить граждан к возможной ядерной угрозе. В частности, Швеция распространила среди населения 5 миллионов листовок с рекомендациями по действиям в случае нападения.

Также ранее поступала информация о том, что высокопоставленные военные в Европе рассматривают сценарии возможной конфронтации с Россией в виде гибридного конфликта или даже прямого боевого столкновения.

