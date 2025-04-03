Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:41, 3 апреля 2025Мир

В Германии рассказали об условиях начала войны в Европе

Историк Зенке Найтцель: Европа должна быть готова к эскалации конфликта
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Страны Европы должны быть готовы к возможной эскалации конфликта. Об этом заявил немецкий военный историк из Потсдамского университета Зенке Найтцель, передает журнал Focus.

«Будет ли война, зависит от того, как поведет себя НАТО, каковы будут действия [президента США Дональда] Трампа и европейских стран, а также от перспектив мира на Украине, каким бы он ни был», — сказал историк.

2 апреля сообщалось, что европейские государства начали готовить граждан к возможной ядерной угрозе. В частности, Швеция распространила среди населения 5 миллионов листовок с рекомендациями по действиям в случае нападения.

Также ранее поступала информация о том, что высокопоставленные военные в Европе рассматривают сценарии возможной конфронтации с Россией в виде гибридного конфликта или даже прямого боевого столкновения.

    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по ракетно-космическому предприятию Украины. В ходе атаки также поражены техника и войска ВСУ в 148 районах

    Российского депутата заподозрили в хранении наркотиков

    В Британии назвали конкурента «Арматы»

    Рэпер Птаха назвал Иудой поддержавшего ВСУ Noize MC

    Миру предсказали хаос и финансовый кризис

    Уголовное дело возбудили после крупного пожара на судоремонтном заводе в Карелии

    Уехавший из России комик назвал плюсы статуса иноагента

    Россиянин спрыгнул с моста в реку и застрял

    Покинувший пост неделю назад российский экс-губернатор ответил на слухи о своем задержании

    Россиянкам рассказали о способах засудить подругу за публикацию неудачных фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше