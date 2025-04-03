В Кремле прокомментировали визит Дмитриева в Вашингтон

Песков: Дмитриев ведет контакты в Вашингтоне по поручению Путина

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ведет контакты в Вашингтоне по поручению президента России Владимира Путина в рамках своего мандата. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Понятно, что по поручению президента, в рамках своего мандата, в данном случае — спецпредставитель президента понятно по каким вопросам», — сказал он.

При этом официальный представитель Кремля не раскрыл детали встречи Дмитриева с представителем администрации президента США Дональда Трампа. По его словам, глава РФПИ предоставит информацию по завершению визита.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Дмитриев может находиться в США с целью смягчить позицию администрации президента США Дональда Трампа и подчеркнуть перспективы как мирного урегулирования, так и крупных финансовых соглашений.