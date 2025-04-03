В Кремле заявили о желании продолжить работу с США по урегулированию конфликта на Украине

Российская сторона желает продолжить совместную работу с США по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением в интервью агентству Bloomberg выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Все предпочитают не сражаться, а говорить и не только говорить, но и быть услышанными. Именно такое положение дел у нас складывается с действующей американской администрацией», — сказал официальный представитель Кремля.
По словам Пескова, Москва «предпочитает продолжать определенные усилия для поиска» решений по урегулированию конфликта.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о «хорошем сотрудничестве» с Москвой и Киевом в вопросе урегулирования конфликта.