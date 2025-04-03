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15:57, 3 апреля 2025Мир

В Кремле заявили о желании продолжить работу с США по урегулированию конфликта на Украине

Bloomberg: Песков заявил о желании урегулировать конфликт на Украине с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Российская сторона желает продолжить совместную работу с США по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением в интервью агентству Bloomberg выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Все предпочитают не сражаться, а говорить и не только говорить, но и быть услышанными. Именно такое положение дел у нас складывается с действующей американской администрацией», — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва «предпочитает продолжать определенные усилия для поиска» решений по урегулированию конфликта.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о «хорошем сотрудничестве» с Москвой и Киевом в вопросе урегулирования конфликта.

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