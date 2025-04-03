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12:21, 3 апреля 2025Мир

В МИД России отреагировали на угрозы Трампа ввести пошлины

Замглавы МИД Рябков: Москва не удивилась угрозам Трампа пошлинами
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве не удивлены словами президента США Дональда Трампа о возможности введения вторичных пошлин на российскую нефть в случае отсутствия соглашения по Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Собственно говоря, мы не удивились. Это бывало и раньше. (...) Мы запомнили, что при отсутствии скорых, искомых Вашингтону результатов, возможно, полная смена риторики. И вслед за риторикой практические действия могут быть противоположными тому, что было поначалу», — сказал политик

Рябков подчеркнул, что администрация Трампа продолжит стремиться к сдерживанию и ослаблению России, поскольку рассматривает это как неотъемлемую часть своей стратегии безопасности.

30 марта американский лидер пригрозил ввести пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения по прекращению конфликта на Украине. По словам Трампа, тарифы могут составлять от 25 до 50 процентов.

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