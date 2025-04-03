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14:28, 3 апреля 2025Россия

В Минобороны сообщили о продолжающейся атаке ВСУ на Белгородскую область

Минобороны: ВСУ атаковали Белгородскую область во второй раз за час
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область во второй раз за час. О продолжающихся ударах со стороны Украины сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, первый удар был совершен около 12:15 по московскому времени. Спустя 20 минут — в 12:35 — стало известно о новой атаке с применением беспилотного летательного аппарата.

Украинский дрон уничтожили российские средства противовоздушной обороны в небе над приграничным регионом. О разрушениях и пострадавших ничего не известно.

Ранее в Минобороны заявили о ночной атаке ВСУ на шесть российских регионов. Всего сбили 23 беспилотника, два из которых над Белгородской областью.

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