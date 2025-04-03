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12:24, 3 апреля 2025Мир

В ООН отвергли предложение Путина по Украине

Замгенсека ООН Лакруа о временном управлении: На Украине есть законные власти
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа высказался об идее создания временного управления на Украине, сообщив, что во главе страны уже стоят законные власти. С таким заявлением он выступил в интервью El País.

«Ответ очень прост: на Украине уже есть законное правительство», — отметил замгенсека организации.

Таким образом Лакруа прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о введении временного управления на Украине под эгидой ООН для проведения выборов и прихода к власти легитимного руководства.

Ранее в ООН сообщили, что не получали от российской стороны официального обращения по поводу инициативы российского лидера.

28 марта генеральный секретарь ООН также прокомментировал предложение о временном управлении, назвав украинские власти легитимными.

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