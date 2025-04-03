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14:06, 3 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на окончательное решение США по НАТО

Депутат Новиков: Членство США не гарантирует солидарности внутри НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Окончательное решение США о сохранении членства в НАТО было ожидаемым, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он добавил, что это не гарантирует полной солидарности внутри блока.

«Даже эксперты, которые предполагали гипотетический выход США из НАТО, отодвигали эту возможность во времени, считая ее только одним из возможных вариантов развития событий в случае, если бы разногласия между Штатами и альянсом переросли в острые политические скандалы», — сказал политик.

По его словам, сегодня члены блока рассчитывают урегулировать все непростые моменты, которые возникли в отношениях Европы и США, поскольку разлад внутри этого союза не нужен никому.

«С другой стороны, это не означает, что отношения в НАТО станут идеалистическими. Могут быть разные витки событий. Может быть рост солидарности, но вероятны и дальнейшие сложности. Также важно, что менее враждебным в отношении России НАТО не станет», — добавил Новиков.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США останутся членом Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что деятельность страны в рамках работы военного блока остается такой же активной.

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