В сеть попали кадры воздушного боя беспилотников

Военкор Симонов показал кадры воздушного боя беспилотников в зоне СВО

В сеть попало видео, запечатлевшее воздушный бой российского и украинского беспилотников в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры схватки в своем Telegram-канале показал военкор Александр Симонов.

«Захватывающий воздушный бой. Наш оператор долго выцеливал вражеский FPV-дрон самолетного типа и в итоге смог его перехватить и уничтожить», — написал он.

На опубликованных кадрах видно, как российский дрон кружится вокруг беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), пока не врезается в него.

Ранее Симонов опубликовал видео перехвата украинского высотного дрона. Он отметил, что незадолго до этого представители украинской стороны хвастались кадрами противодействия российским высотным беспилотникам.