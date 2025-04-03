Канатную дорогу курорта «Роза Хутор» выставили на продажу почти за 1 млрд рублей

В Сочи собрались избавиться от канатной дороги курорта «Роза Хутор» — ее выставили на продажу на публичных торгах почти за миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея, пишет РИА Новости.

Вместе с канатной дорогой будущему владельцу достанутся 80 зданий и сооружений в Краснополянском поселковом округе города Сочи. Начальная стоимость недвижимости — 992,04 миллиона рублей. «Минимальная цена, по которой может быть продано имущество, — 496 020 000 рублей с учетом НДС», — уточнили в ведомстве.

Продажа связана с тем, что объекты недвижимости курорта «Роза Хутор» включены в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2025-2027 годы. Аукцион должен состояться 7 мая 2025 года, сообщили в ведомстве.

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