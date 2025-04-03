В США предсказали будущее НАТО после конфликта на Украине

Шрайвер: Итогом конфликта на Украине будет роспуск НАТО как альянса

Последствия конфликта на Украине могут привести к ослаблению и возможному распаду НАТО. Об этом заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в социальной сети X.

«Я должен просто повторить еще раз то, что я говорил годами: последствия этой провальной войны США/НАТО против России на Украине будут включать в себя роспуск НАТО как надежного военно-политического альянса», — написал он.

По словам Шрайвера, кризис, с которым столкнулся Запад, затрагивает не только НАТО, но и Европейский союз (ЕС).

31 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС в настоящее время переживают «дарвиновский момент» в виде разложения.