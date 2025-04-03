Ветеран СВО уехал на вахту и остался без жилья из-за одного решения чиновников

Участник СВО из Читы остался без жилья из-за решения городских властей

Участник специальной военной операции (СВО) из Забайкальского края остался без жилья из-за одного решения местных чиновников. Об этом сообщает сетевое издание «Чита.ру».

По словам жены ветерана, мужчина работает вахтовым методом в одном из районов Забайкалья. Он не успел подать заявку на льготную аренду квартиры. Это произошло из-за решения чиновников выделить на прием документов всего один день, пояснила россиянка.

Издание убедилось в том, что на прием заявлений и документов отведен всего один день. Соответствующее объявление журналисты нашли на сайте Департамента по развитию муниципальных образований Забайкалья.

Ранее участник СВО из Орска заявил, что его «сделали бомжом». После наводнения бойцу выдали сертификат на приобретение недвижимости, однако вскоре он был аннулирован. К этому времени мужчина уже передал то, что осталось от его прежнего дома, городу.