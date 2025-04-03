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09:33, 3 апреля 2025Мир

Ветеран Второй мировой пригласил Трампа на день рождения

NYP: Ветеран Второй мировой Мур пригласил Трампа на день рождения
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Том Мур

Том Мур. Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ветеран Второй мировой войны Денвер Мур пригласил президента США Дональда Трампа на вечеринку в честь дня рождения. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

«Я приглашаю вас на вечеринку в честь моего дня рождения», — приводит издание слова Мура из видеоролика, адресованного Трампу.

Ветерану из штата Огайо исполнится 104 года 15 мая, однако праздничное мероприятие состоится 17-го числа. По данным издания, в своем приглашении Мур выразил надежду, что ему удастся снова проголосовать за Трампа после окончания его президентского срока.

14 марта журнал Newsweek сообщил, что Трамп вызвал гнев тысяч ветеранов из-за сокращения социальных выплат и федеральных рабочих мест.

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