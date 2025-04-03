Вип-залы четырех аэропортов станут бесплатными для одной категории россиян

Вип-залы аэропортов СКФО стали бесплатными для ветеранов войны

Обслуживание в бизнес и вип-залах четырех аэропортах Северного Кавказа стало бесплатным для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Так, соответствующую услугу в год 80-летия Победы ввели в аэропортах Минеральных Вод, Ставрополя, Нальчика и Владикавказа. Ею могут воспользоваться ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники, бывшие узники концлагерей, а также один сопровождающий на каждого ветерана.

В пакет входит бесплатное и приоритетное обслуживание в залах повышенного комфорта, а также регистрация на рейс.

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