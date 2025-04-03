Вирусную песню про бобра запретили исполнять на концертах

Shot: Вирусный хит «Бобр» запретили исполнять на концертах и корпоративах

Вирусную песню «Бобр», которую создали музыканты Вячеслав Скрипка и Андрей Попов (группа SLAVA SKRIPKA), запретили исполнять на концертах, телешоу и корпоративах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, агенты музыкального коллектива угрожают заказчикам судебными разбирательствами. Отмечается, что все потенциальные клиенты получили письмо от представителей артистов ООО «Хитмейкер мьюзик».

«Договариваться с группой на выступление в любом формате запрещено, ранее согласованные концерты также не состоятся», — говорится в сообщении. Уточняется, что агенты планируют обращаться в полицию и суд против нарушителей. По словам директора компании, артисты нарушают условия договора и порочат деловую репутацию компании.

Участник группы Попов заявил, что они со Скрипкой не понимают причин происходящего и на данный момент работают с юристами. Авторские права на композицию принадлежат музыкантам, уточняет канал, а «Хитмейкер мьюзик» только представлял группу. «Сотрудничать с агентом из-за этого больше не собираются, решают, что делать с договором», — пишет Shot.

Музыкальный коллектив SLAVA SKRIPKA появился в 2021 году. Скрипка отвечает за тексты песен и вокал, а Попов пишет к ним музыку.

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