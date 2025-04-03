Вице-президент США раскрыл судьбу Маска после ухода с госслужбы

Вэнс: Маск останется другом и советником Трампа после ухода с госслужбы

Американский предприниматель и глава департамента по повышению эффективности правительства (DOGE) Илон Маск останется другом и советником президента США Дональда Трампа после ухода с госслужбы. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox.

«Илон останется другом и советником как для меня, так и для президента», — сказал он.

По словам Вэнса, у DOGE много работы и она продолжится после ухода Маска.

Ранее Трамп заявил, что «в какой-то момент» департамент по повышению эффективности правительства, возглавляемый Маском, должен будет прекратить свою работу. Он назвал Маска «талантливым парнем» и подчеркнул, что он пробудет на своем посту еще 130 дней.