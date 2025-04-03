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16:21, 3 апреля 2025Мир

Во Франции подожгли флаг США

Протестующие во Франции подожгли флаг США из-за тарифной политики Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: BEAWIHARTA / Reuters

Во время протестов в Париже участники студенческой акции разорвали американский флаг и выкрикивали лозунги против президента США Дональда Трампа и его тарифной политики. Об этом сообщает РИА Новости.

«В разгар протестной акции участники подожгли американский флаг, одновременно выкрикивая лозунги против политики Трампа и введенных им таможенных пошлин», — сообщает агентство.

Отмечается, что студенты и преподаватели также вышли на манифестацию против сокращений в госсекторе. Они поджигали мусорные баки, пытались разбить витрины и банкоматы. Через некоторое время участники акции столкнулись с сопротивлением полиции, однако протестующие не остановились и начали бросать петарды в правоохранителей. В качестве ответных действий против агрессивно настроенных митингующих полицейские применили дубинки и слезоточивый газ.

Ранее Трамп объявил о решении ввести пошлины на все товары, которые поставляются в США, за исключением тех, что представляют критическую важность для производства и нацбезопасности. Тарифы для государств, даже для территорий, населенных одними пингвинами, составили как минимум 10 процентов, а для некоторых стран — все 49.

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