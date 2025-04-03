Вывезенным на Украину жителям Курской области запрещали смотреть новости

Тем людям, которых вывезли из Курской области на территорию Украины, запрещали смотреть новости. Об этом сообщили вернувшиеся в Россию куряне, их слова передает РИА Новости.

«Нам запретили даже смотреть по телевизору [президента России Владимира] Путина, украинский канал… Нам запретили [смотреть новости]», — сказал один из жителей приграничья.

Пожилая женщина, в свою очередь, рассказала, что эвакуированные куряне смогли посмотреть новости один раз лишь тайком. Им удалось услышать новости в том числе про Курскую область.

Жителям Суджи, помимо этого, раздавали пропагандистские газеты во время оккупации ВСУ, рассказала местная жительница Олеся Рыльская. Украинские военные раздавали газету «Свободная Курщина», где были изложены выдуманные факты. Другой житель, в свою очередь, отметил, что в Казачьей Локне в местах скопления людей расклеивали листовки о «жизни после Путина».