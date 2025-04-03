Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:03, 4 апреля 2025Экономика

Южная Корея выделила миллионы долларов Украине

Глава МИД Украины Сибига: Южная Корея выделила Украине $100 миллионов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Власти Южной Кореи выделили Украине 100 миллионов долларов. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

Дипломат подчеркнул, что был рад пообщаться с корейским коллегой Чо Тэ Юлем и поблагодарил Республику Корею за ее поддержку.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что для прекращения военных действий на Украине Европейский союз (ЕС) должен усилить военную поддержку Киева.

До этого стало известно, что Евросоюз создаст добровольный фонд помощи Украине на сумму от 20 до 40 миллиардов евро, чтобы обойти вето Венгрии на финансирование Киева.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал в граничащие с Россией регионы Украины

    Агент ЦРУ назвал местонахождение Ковчега Завета

    Продажи популярной PlayStation прекратили

    ️Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского к сделке по Украине

    Ограничения на полеты ввели в столичном аэропорту

    Спецпредставитель Путина раскрыл планы США по возвращению на рынок РФ

    Фетисов оценил поражение ЦСКА в матче Кубка Гагарина со счетом 0:7

    Южная Корея выделила миллионы долларов Украине

    «Дети, вы сейчас умрете!» 75 лет назад военрук устроил теракт в советской школе. За что он убил 20 учеников?

    Польша захотела купить портовую структуру на Украине для экспорта зерна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше