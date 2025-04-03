Южная Корея выделила миллионы долларов Украине

Глава МИД Украины Сибига: Южная Корея выделила Украине $100 миллионов

Власти Южной Кореи выделили Украине 100 миллионов долларов. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

Дипломат подчеркнул, что был рад пообщаться с корейским коллегой Чо Тэ Юлем и поблагодарил Республику Корею за ее поддержку.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что для прекращения военных действий на Украине Европейский союз (ЕС) должен усилить военную поддержку Киева.

До этого стало известно, что Евросоюз создаст добровольный фонд помощи Украине на сумму от 20 до 40 миллиардов евро, чтобы обойти вето Венгрии на финансирование Киева.