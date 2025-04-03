Задержанному за взятку сотруднику ГИБДД автоблогеру пригрозили еще одним делом

Автоблогеру Венгалби грозит новое уголовное дело за мошенничество

Следователи могут возбудить новое уголовное дело в отношении автоблогера Ахмеда Венгалби. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, Венгалби грозит статья за мошенничество. Один из участников его платного конкурса написал на блогера заявление и сообщил, что его обманули с призами.

Семь месяцев назад пострадавший заплатил Венгалби 330 тысяч рублей за участие в «гиве», в котором обещали разыграть Mercedes E63 AMG, десять iPhone и пять Sony PlayStation 5. В результате розыгрыш сначала отложили на два месяца, а потом провели на втором, менее популярном, канале блогера. По словам заявителя, разыграли всего два iPhone и машину.

О задержании Венгалби в Москве стало известно 27 февраля. По предварительным данным, он, находясь в служебном автомобиле, попытался дать взятку в размере 100 тысяч рублей сотруднику ДПС за несоставление протокола. Суд его арестовал.